Da Baci Perugina l'uovo Pasqua con Dolce

(ANSA) - PERUGIA, 31 MAR - Proseguendo la collaborazione con Dolce&Gabbana, Baci Perugina presenta a Pasqua l'uovo del Centenario, con un'iconica creatività degli stilisti che unisce saper fare italiano e bellezza, e quello della limited edition "Amore e passione", definita "un'inedita esperienza di piacere che sprigiona un'armonia di sensazioni in perfetto equilibrio tra di loro".

L'azienda spiega che l'uovo del centenario fondente Luisa con granella di nocciola reinterpreta nella palette della sua confezione i colori di Baci Perugina, celebrando la creatività, l'eccellenza e la storia del marchio. Al suo interno, oltre ai Baci Perugina con l'incarto celebrativo dei 100 anni, anche una speciale sorpresa Made in Italy.

L'uovo in una speciale limited edition total red, "Amore e passione" è definito una "creazione unica", in cui l'avvolgente gusto del guscio unito alla croccantezza della granella al gusto di lampone dà vita a una ricetta esclusiva che celebra l'amore e la passione espressi da due grandi marchi italiani.

Dolce&Gabbana firma questa nuova edizione limitata tempestando l'incarto dell'uovo con l'immagine di gemme e pietre preziose di un rosso intenso e brillante. Al suo interno, ancora una "scintilla di rosso", data dai Baci Amore e passione.

I Baci Perugina sono considerati una delle realtà industriali più importanti del Paese e un'eccellenza in tutto il mondo.

Dal 1988 lo storico stabilimento di Perugina, a San Sisto, è tra i poli produttivi del Gruppo Nestlé. (ANSA).