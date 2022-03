Zuccarini, raccolti molti farmaci per popolazione Ucraina

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 30 MAR - "Saranno consegnati in questi giorni i farmaci, i parafarmaci, i prodotti per l'infanzia e gli alimenti senza glutine, raccolti in tutte le farmacie comunali di Foligno, grazie alla generosità dei clienti, a favore della popolazione ucraina": lo sottolinea il sindaco, Stefano Zuccarini. "Un'altra consistente donazione è stata elargita direttamente dall'Afam (Azienda farmacie municipali di Foligno) così come da intese che avevamo annunciato ad inizio mese" ha aggiunto.

"La stretta sinergia tra l'amministrazione comunale, l'Afam, il servizio di protezione civile e Daniela Flagiello, consigliere comunale con incarico ai rapporti con la protezione civile e membro della Consulta della protezione civile - ha evidenziato ancora Zuccarini -, ha dato ottimi frutti. Ora tutto il materiale sarà affidato alla Croce rossa italiana che si occuperà direttamente di portarlo in Ucraina in base a precisi protocolli. Lo scorso 4 marzo abbiamo inviato due camion e due furgoncini con tutto il materiale raccolto nella chiesa del Suffragio - Comunità Greco Cattolica Ucraina, al centro operativo aiuti di Verona. Ancora una volta Foligno ha dato dimostrazione della grande umanità e solidarietà di cui possiamo andare orgogliosi". (ANSA).