Tante novità alla Città della Domenica, intesa con il Comune

(ANSA) - PERUGIA, 30 MAR - Rinnovato il protocollo d'intesa tra il parco divertimenti e faunistico di Città della Domenica e il Comune di Perugia, che prevede la promozione turistica reciproca sui rispettivi siti web e la collaborazione per iniziative ed eventi, anche con l'obiettivo di favorire la fruibilità del parco da parte degli studenti. I dettagli sono stati illustrati questa mattina nel corso di una conferenza stampa, alla presenza del sindaco di Perugia, Andrea Romizi, del direttore di Città della Domenica, Alessandro Guidi e dell'assessore al turismo del Comune di Perugia Gabriele Giottoli.

Tante le novità per lo storico parco perugino che aprirà le porte ai visitatori sabato 9 aprile. A partire dalla viabilità interna, che è stata migliorata per una più agile fruizione dei sentieri da parte delle famiglie che vogliono godersi gli spettacoli e le attività didattiche a misura di bambino, il tutto immerso nei 40 ettari di oasi faunistica e naturalistica.

Ritorna, poi, l'amatissimo trenino, per spostarsi comodamente all'interno del parco. Rinnovata, ancora, l'area western, dove riaprirà il bar, il tutto con la collaborazione dell'artista Kiril Cholakov che si è occupato anche del restyling del Cavallo di Troia, una scultura 'dimenticata' negli ultimi anni ed ora pronta ad essere nuovamente ammirata.

Città della Domenica punta anche a rilanciare il Rettilario, nel quale si possono osservare non solo coccodrilli, serpenti, caimani, tartarughe azzannatrici e iguane ma anche 'nuovi' fossili come quelli di ittiosauro e celacanto. Per quanto riguarda gli animali, oltre ai nuovi nati, un bisontino americano e un piccolo canguro wallaby che presto uscirà dal marsupio della mamma, sta per arrivare una famiglia di quattro esemplari di suricata dallo zoo di Lisbona, mentre le cicogne stanno preparando il nido per accogliere i loro piccoli.

Confermati, infine, gli spettacoli della Falconeria, Western e le Fiabe itineranti per bambini, ma la conferma più importante è quella del biglietto, acquistabile nella formula 'ridotto' o 'intero': se si acquista il biglietto intero si entra gratis tutta la stagione. (ANSA).