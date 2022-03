In ospedale Perugia screening audiologico per gli studenti

(ANSA) - PERUGIA, 30 MAR - La clinica Otorinolaringoiatrica dell'Azienda ospedaliera di Perugia, diretta dal professor Giampietro Ricci, ha promosso una giornata di screening audiologico gratuito rivolto agli studenti in occasione della prima Giornata di sensibilizzazione dell'udito. È in programma venerdì primo aprile, dalle 15 alle 19, e accoglierà, in un ambulatorio dedicato, i ragazzi in età scolare, sia portatori di difficoltà o disturbi uditivi di recente insorgenza oppure perché abitualmente esposti all'ascolto di musica ad elevati livelli di volume.

La manifestazione, alla quale ha aderito la Clinica Otorinolaringoiatrica, è organizzata dalla Società italiana di otorinolaringologia e chirurgia cervico-facciale (SIOeChCF) insieme alla Società italiana di audiologia e foniatria (Siaf) e a 23 associazioni senza fini di lucro di persone con deficit uditivi e dei loro genitori o familiari.

"L' ipoacusia (perdita dell'udito) è una condizione molto comune e diffusa - spiega il prof. Ricci in una nota del Santa Maria della Misericordia - ma le conseguenze di una sordità non trattata sono devastanti, con mancato o ritardato sviluppo del linguaggio nel bambino, deficit cognitivi, difficoltà relazionali e lavorative, isolamento sociale, disturbi comportamentali".

L'Organizzazione mondiale della sanità stima che nelle nazioni industrializzate oltre il 50% delle persone di età compresa tra 12 e 35 anni ascolta musica a volumi che possono mettere a rischio il proprio sistema uditivo. "Ascoltare musica per 15 minuti con un apparecchio audio ad una intensità di 100 dB - continua Ricci - vuol dire esporsi agli stessi danni che un lavoratore dell'industria subisce per una esposizione a 85 dB per 8 ore. È di fondamentale importanza imparare ad ascoltare in maniera sicura suoni e musiche sin dalla giovane età per proteggere l'udito da possibili danni".

Per aderire allo screening bisogna contattare il numero 0755783279. L'ambulatorio si trova al piano -1, blocco P.

