Guardia finanza smantella gruppo spaccio hascisc e cocaina

(ANSA) - PERUGIA, 30 MAR - Un presunto gruppo criminale composto da cittadini di origine marocchina e italiana, dedito al traffico e allo spaccio di hascisc e cocaina è stato individuato dalla guardia di finanza del comando provinciale di Perugia che ha dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare per la quale tre persone sono finite in carcere e una ai domiciliari, mentre per un'altra è stato disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Altri quattro risultano indagati per reati in materia di sostanze stupefacenti.

Le indagini sono state condotte dalla Sezione Goa del Gico del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Perugia, coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia ed antiterrorismo.

Impiegate quelle che sono considerate le più avanzate tecniche di intercettazione telefonica, ambientale e l'utilizzo di sistemi di localizzazione satellitare e di videoripresa.

Secondo gli investigatori il gruppo operava principalmente, a Perugia, nel quartiere di Ponte San Giovanni, a Bastia Umbra e ad Assisi, ma con ramificazioni anche nei comuni di Spello, Bevagna, Cannara e Montefalco.

Nei confronti di uno degli indagati sono emersi anche quelli che per gli inquirenti sono elementi indiziari per i reati di usura e tentata estorsione. In quanto - si spiega in un comunicato della procura perugina -, a fronte della cessione di cocaina, per 4.000 euro, aveva preteso dall'acquirente, per il ritardo nel pagamento del corrispettivo pattuito, interessi aggiuntivi con l'applicazione di un tasso su base annua del 757%, paventando gravi conseguenze e minacciandolo di morte, in caso di inadempimento.

Nel corso dell'indagine sono stati condotti numerosi interventi che, complessivamente, hanno portato all'arresto, in flagranza, di nove persone ed al sequestro di oltre 40 chili di droga e denaro contante. (ANSA).