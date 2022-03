Carabinieri incontrano studenti Bufalini Città di Castello

(ANSA) - CITTA DI CASTELLO (PERUGIA), 30 MAR - Il comandante della stazione carabinieri di Città di Castello, il luogotenente Fabrizio Capalti, ha incontrato alcuni studenti dell'istituto superiore Bufalini di Città di Castello, affrontando tematiche di impatto e destando interesse da parte dei giovani. Tra le questioni toccate le responsabilità penali ed amministrative a carico dei minorenni in relazione a delitti violenti quali risse e lesioni, ma anche in merito ai reati inerenti il variegato mondo degli stupefacenti. Sono stati trattati anche fenomeni più tradizionali quali bullismo, cyberbullismo ed utilizzo consapevole dei social network. Soprattutto in relazione all'uso della rete.

Non sono mancate le domande da parte dei ragazzi - riferisce l'Arma -, anche in relazione ai compiti istituzionali svolti dai carabinieri, alle motivazioni che spingono i militari a tale professione, ma anche all'iter che un giovane deve seguire per arruolarsi. (ANSA).