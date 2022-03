Ucraina, concerto Festival Spoleto per raccogliere fondi

(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 29 MAR - Anche il Festival di Spoleto si mobilita per i profughi ucraini. Lunedì 18 aprile, alle 18, al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti si terrà un concerto speciale dedicato alle famiglie ospitate nella città umbra. La serata di raccolta fondi Spoleto per l'Ucraina è destinata ai bambini e alle famiglie e l'incasso sarà devoluto alla Caritas diocesana di Spoleto-Norcia. A esibirsi sarà l'orchestra Europa InCanto diretta da Germano Neri. Dialoghi Sinfonici - La Sinfonia n. 5 di Ludwig van Beethoven è il titolo dello spettacolo che alla musica affianca l'interazione di un attore con il pubblico, per una esperienza completamente nuova - sottolinea il Festival - di ascolto della musica sinfonica. I biglietti saranno in vendita a partire da martedì 29 marzo al prezzo simbolico di 10 euro. (ANSA).