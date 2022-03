Laliscia protagonista giornata dedicata a Umbria a Expo Dubai

(ANSA) - PERUGIA, 29 MAR - Anche la campionessa di endurance equestre Costanza Laliscia è stata tra i rappresentanti delle eccellenze italiane e dell'Umbria a Expo Dubai 2020. "E' da 20 anni che, grazie ai cavalli e all'endurance, Dubai e l'Umbria condividono esperienze importanti - ha detto la giovane atleta perugina nel corso di uno dei tavoli del regional day della Regione Umbria - e io sono orgogliosa di rappresentare attraverso questa disciplina la mia terra, l'Umbria, una regione che ha fatto dei valori dell'endurance, natura, etica e sport, un veicolo di relazioni culturali, sociali ed economiche".

A 22 anni Costanza Laliscia è l'atleta più vincente dell'endurance italiano che ha espresso "orgoglio per realizzare ogni giorno il sogno di far coincidere la mia vita e la mia professione con le mie passioni e di farlo proprio nella mia terra, l'Umbria; e orgoglio di poter rappresentare la mia regione nel mondo, cogliendo fino in fondo l'opportunità di crescita che mi dà la possibilità di gareggiare a livello internazionale, confrontandomi con atleti di tutto il mondo, conoscendo luoghi splendidi e culture diverse dalla mia".

