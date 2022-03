Incontro questore Perugia-dirigente Ufficio scolastico umbro

(ANSA) - PERUGIA, 28 MAR - Incontro tra il questore della provincia di Perugia, Giuseppe Bellassai e il nuovo direttore dell'Ufficio scolastico regionale Sergio Repetto. Un confronto non solo conoscitivo, ma che si pone in un'ottica di "continuità e sinergia" tra l'attività svolta dalla Polizia di Stato - si legge in una sua nota - e quella delle Istituzioni scolastiche.

Sono diversi i progetti condivisi dalle due istituzioni per promuovere tra gli studenti i valori della legalità, del rispetto reciproco e del vivere civile, come la campagna dal titolo "PretenDiamo Legalità", nell'ambito della quale si sono già svolti diversi incontri tra i poliziotti ed i ragazzi delle scuole di vario ordine e grado. All'opera di formazione si affiancano le consuete attività di prevenzione nell'ambito della campagna denominata "Scuole sicure", svolte dalla Polizia di stato al di fuori degli istituti, presso i luoghi di scambio dei mezzi dei pubblici e di maggiore concentramento degli studenti.

Per il Questore Bellassai "la collaborazione tra la polizia di Stato e l'Ufficio scolastico regionale, le Istituzioni scolastiche, le famiglie è oggi più che mai necessaria". "Il nostro obiettivo, attraverso la nostra presenza nelle scuole - ha aggiunto -, è di radicare sempre di più nei nostri ragazzi la cultura della legalità e il messaggio che la Polizia di Stato è loro vicina e deve diventare per loro un punto di riferimento.

Siamo quindi in prima linea per prevenire e contrastare qualsiasi forma di devianza e di criminalità facendo comprendere ai nostri ragazzi che con le regole si vive meglio insieme. È una rivoluzione culturale che deve riguardare grandi e piccoli".

