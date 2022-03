Ancora un calo in Umbria per attualmente positivi Covid

(ANSA) - PERUGIA, 28 MAR - Ancora un calo per gli attualmente positivi in Umbria che tornano meno di 20 mila, 19.971 a lunedì 28 marzo, 168 in meno rispetto a domenica (erano stati 48 in più lunedì della scorsa settimana quando sfioravano i 21 mila).

Leggero aumento dei ricoverati in ospedale, 216, due in più, quattro dei quali, più uno, nelle terapie intensive. Lo riporta il sito della Regione.

Nell'ultimo giorno sono emersi 688 nuovi positivi, 855 guariti e un nuovo morto.

Sono stati analizzati 511 tamponi e 3.439 test antigenici, con un tasso di positività del 17,4 per cento (era 19,3 lunedì della scorsa settimana). (ANSA).