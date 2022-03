Altre due vincite in Umbria con la Lotteria degli scontrini

(ANSA) - PERUGIA, 28 MAR - Ancora vincite in Umbria con la lotteria degli scontrini. Due premi, da 100 e 25 mila euro, sono infatti andati a consumatori delle province di Perugia e Terni e ai due negozianti che hanno 'battuto' gli scontrini risultati estratti.

L'Agenzia delle dogane e monopoli ha annunciato che la vincita più consistente, ovvero il primo premio mensile, è stata appannaggio di una signora di Perugia che aveva speso circa 80 euro per la spesa alimentare presso un negozio biologico della città. All'esercente andranno invece 20 mila euro. "Utilizzo da sempre bancomat e carta di credito per qualunque tipo di acquisto - ha spiegato la vincitrice ai funzionari Adm dell'Ufficio Monopoli di Perugia - mi è sembrato quindi naturale scaricare la app della lotteria degli scontrini e ritengo sia un'ottima iniziativa. Con questi soldi credo che farò un investimento".

È la terza volta dall'inizio della Lotteria che il massimo premio mensile viene estratto nel capoluogo di regione umbro.

Nelle stesse ore un consumatore della città di Terni si è assicurato un premio da 25 mila euro (all'esercente andranno 5 mila euro). Anche in questo caso la spesa è stata per l'acquisto di generi alimentari. "Ho speso 66 euro e ne ho vinti 25 mila - ha commentato l'acquirente dopo aver ottenuto la ricevuta per ritirare la somma - ammetto che non ero molto fiducioso di questa iniziativa ma i fatti mi hanno dato fortunatamente torto". Una somma sostanziosa che è arrivata in un momento importante visto che il signore ha spiegato ai funzionari di avere in corso diverse spese per l'imminente matrimonio della propria figlia.

In Umbria, dall'inizio della Lotteria degli scontrini partita a marzo 2021, sono state registrate 59 vincite: 27 da acquirenti, 32 da esercenti, per un totale che sfiora gli 800 mila euro di premi. I 27 fortunati consumatori hanno ottenuto in totale 660 mila euro; i 32 commercianti e titolari di esercizi 133 mila. (ANSA).