Alcantara conferma 87 contratti a termine

Non ci saranno tagli al personale all'Alcantara di Nera Montoro, a Narni, dove l'azienda nei giorni scorsi aveva annunciato il mancato rinnovo di 18 degli 87 contratti in scadenza a fine marzo. E' quanto emerso nel corso di un incontro nella sede ternana di Confindustria tra l'azienda, le rsu e le segreterie territoriali di Ficltem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil e Ugl chimici.

Il management aziendale ha infatti deciso di confermare tutti gli 87 lavoratori. Nello specifico, 64 di loro (in Alcantara da più di 24 mesi) verranno stabilizzati con contratto a tempo indeterminato. I restanti 23, grazie ad un accordo di secondo livello stipulato stamattina, vedranno prorogato il contratto fino ad una durata massima di 24 mesi.

Alla luce delle comunicazioni dell'azienda, Filctem, Femca e Uiltec hanno quindi deciso di ritirare lo stato di agitazione proclamato la scorsa settimana.

I rappresentanti di Alcantara, intanto, non hanno escluso eventuali fermi produttivi dovuti all'aumento dei costi energetici a causa della crisi ucraina. (ANSA).