Il papa all'Angelus saluta Comitato promotore Marcia della pace

(ANSA) - PERUGIA, 27 MAR - Papa Francesco durante l'Angelus ha rivolto un saluto particolare al Comitato promotore della Marcia della pace e della fratellanza presente in piazza San Pietro con una delegazione guidata dalla presidente della Provincia e sindaco di Assisi, Stefania Proietti, affiancata dal consigliere provinciale e sindaco di Spello Moreno Landrini. Con loro il coordinatore della Tavola della pace, Flavio Lotti e i rappresentanti di Articolo 21 e Cipsi.

Agli alunni dell'istituto comprensivo "Fiume Giallo" di Roma è stato affidato il compito di reggere e dispiegare la frante bandiera della Marcia Perugiassisi.

"E' doveroso per noi - ha commentato la presidente Proietti - essere qui, accanto ai bambini che sono il nostro futuro per dire insieme a papa Francesco: 'Fermatevi, la guerra è una follia'".

Un appello corredato da 655mila firme che sono state consegnate al Santo Padre.

La partecipazione all'Angelus - spiega la Provincia di Perugia - è stata anche l'occasione per lanciare l'edizione straordinaria della Marcia, che si terrà il prossimo 24 aprile. (ANSA).