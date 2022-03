Su Umbria Tv "L'Aperitivo" in diretta con Expo Dubai

(ANSA) - PERUGIA, 27 MAR - Sarà un collegamento in diretta con Dubai, per le prime immagini dal Padiglione Italia di Expo, ad aprire la prima puntata della nuova trasmissione Umbria Tv, "L'Aperitivo", finestra di approfondimento e informazione, in onda tutti i giorni alle 12.30.

Riflettori accesi sul Regional Day della Regione Umbria, a Expo Dubai, nell'ambito del quale si terrà il Forum "Umbria armonia ed emozioni". Collegata da Dubai con gli studi di Umbria Tv sarà la presidente della Regione, Donatella Tesei.

La rubrica - ideata dal direttore Giacomo Marinelli Andreoli e a cura della redazione di Umbria tv - offrirà ogni giorno dirette, interviste, servizi, ospiti in studio e l'analisi delle principali notizie del giorno nei quotidiani e siti regionali.

Il tutto per lanciare la nuova edizione del Tg giorno, in onda alle 13, con una seconda edizione alle 13.30.

In sommario nella prima puntata di lunedì 28 della nuova trasmissine, "L'Aperitivo", anche la conferenza stampa su Vinitaly da Palazzo Donini, sempre in collegamento diretto, e per il weekend, un ampio servizio sulla presentazione della mostra di di scena a Foligno sotto l'egida della Fondazione Carifol.

Altra novità nel palinsesto infor di Umbria tv, sempre da lunedì, l'edizione del Tg notte alle 23.30 di ogni sera, con la Rassegna Tg notte delle prime pagine dei quotidiani e dei siti internet regionali. (ANSA).