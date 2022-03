Studenti De Gasperi-Battaglia incontrano carabinieri

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 25 MAR - Nell'ambito dell'iniziativa "Formazione alla cultura della legalità", i carabinieri si sono recati all'istituto omnicomprensivo "De Gasperi-Battaglia" di Norcia per incontrare gli studenti della scuola secondaria di secondo grado. Hanno partecipato militari della locale compagnia e quelli del reparto forestale Parco nazionale Monti Sibillini.

I carabinieri hanno parlato a 40 studenti appartenenti alle classi quarte del liceo pedagogico, scienze umane, turismo e costruzioni-ambiente e territorio. Forniti alcuni cenni storici sull'Arma e sul suo ordinamento e i relativi compiti istituzionali, anche attraverso un filmato. Il focus principale dell'incontro è stata la sicurezza in rete, l'accesso ad internet ed i rischi connessi, con particolare riferimento a bullismo e cyberbullismo.

I carabinieri - si legge in un loro comunicato - hanno poi fornito consigli e raccomandazioni per permettere ai giovani una sicura navigazione in rete, in modo da evitare di mettere in atto condotte penalmente rilevanti o di incorrere in pericoli di vario tipo, tra i quali anche le truffe on-line.

I militari della componente forestale hanno illustrato le attività proprie, con particolare riferimento a quella svolta all'interno del Parco Nazionale "Monti Sibillini". (ANSA).