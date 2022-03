Pastorelli, bene adeguamento tariffe strutture sanitarie

(ANSA) - PERUGIA, 24 MAR - "Esprimo soddisfazione per l'approvazione da parte della Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla sanità Luca Coletto, dello schema di accordo per l'adeguamento delle tariffe delle strutture sanitarie e sociosanitarie di assistenza extraospedaliera, residenziali e semiresidenziali. Un intervento atteso da quasi 20 anni che testimonia la volontà del nuovo governo regionale di valorizzare l'offerta territoriale per troppo tempo dimenticata dalla sinistra": così il capogruppo regionale della Lega, Stefano Pastorelli. "In attesa dell'approvazione definitiva delle tariffe, come spiegato dallo stesso Coletto, è stato definito un accordo ponte che garantirà il mantenimento dei requisiti richiesti" aggiunge.

"Le strutture sociosanitarie extraospedaliere - afferma Pastorelli - attendevano da troppo tempo un adeguamento delle tariffe che le precedenti amministrazioni regionali a guida Partito democratico non hanno mai voluto o saputo aggiornare nemmeno al costo dell'inflazione. Negli ultimi due anni strutture come le Rsa, di vitale importanza per il territorio, hanno subito un contraccolpo violento a causa del diffondersi del Covid e delle spese sostenute per adeguarsi ai nuovi standard di sicurezza imposti dalla pandemia. Con questo provvedimento non solo consentiremo alle strutture sanitarie e sociosanitarie di assistenza di sopravvivere al periodo di crisi, ma anche di sviluppare un percorso di valorizzazione dei servizi che con il tempo consentirà di alleggerire il carico alle famiglie e offrire garanzie di cure sempre più efficienti e appropriate. È l'ennesima riprova dell'impegno della Lega e dell'assessore Coletto a tutela di un settore che il Partito democratico nella sua inerzia aveva quasi completamente abbandonato a sé stesso. C'era il rischio che, se non fossimo intervenuti - conclude Pastorelli -, alcune di queste strutture avrebbero incontrato forti criticità con conseguenze disastrose per i servizi al cittadino e per l'offerta socio assistenziale regionale". (ANSA).