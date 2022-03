Da Forza Italia "piena solidarietà" a sindaco Norcia

(ANSA) - PERUGIA, 24 MAR - Il coordinamento regionale di Forza Italia esprime "piena solidarietà, vicinanza e sostegno al sindaco di Norcia Nicola Alemanno, convinti che il percorso processuale rivedrà la condanna per Casa Ancarano". "La notizia ci ha lasciati attoniti e sbigottiti, nella certezza che Nico abbia agito da sindaco di una comunità affranta, che per il terremoto aveva visto crollare, insieme alle proprie case, anche la speranza di un futuro sereno" aggiunge.

"Alemanno - sottolinea il coordinamento di FI - ha agito in una situazione decisamente emergenziale, in cui, come primo cittadino, ha cercato in tutti i modi di alleviare il dolore dei suoi concittadini, ridando loro un luogo fondamentale di socialità in cui riprendere, almeno in parte, una vita normale.

Tutto il coordinamento regionale, i coordinamenti provinciali di Perugia e Terni, gli amici amministratori di Forza Italia oggi sono con lui, più che mai, e da noi avrà sempre il massimo supporto". (ANSA).