Bori, a che punto concertazione Piano sanitario regionale?

(ANSA) - PERUGIA, 24 MAR - "A che punto è la concertazione del Piano sanitario regionale, al centro anche delle diatribe politiche della maggioranza, nel caos per la spartizione di una poltrona al tavolo della Giunta regionale?": lo chiede il vicepresidente della commissione Sanità, Tommaso Bori, Pd. Il quale informa di avere "scritto una lettera indirizzata all'assessore regionale alla Salute e alle Politiche sociali, Luca Coletto, al direttore regionale Salute e Welfare, Massimo Braganti, e per conoscenza alla presidente della terza Commissione, Eleonora Pace".

"Con la preadozione del Piano sanitario regionale - scrive Bori - si è tentato di delegare la fase di concertazione alla terza Commissione dell'Assemblea legislativa in maniera anomala, creando un precedente non trascurabile. Dopo diversi mesi dalla preadozione del Piano stesso, e a distanza di oltre tre mesi dalla seduta della Commissione del 9 dicembre 2021 chiedo di sapere a che punto è la fase di concertazione, essendo stato ribadito in sede istituzionale che è un'attività di esclusiva competenza dell'assessorato e della direzione sanitaria. Una fase di concertazione vera sul territorio e con le forze sociali è quello che serve, senza dover accontentare gli appetiti e i protagonismi di nessuno. L'obiettivo è di un procedimento che coinvolga e ascolti i territori, le forze sociali, l'Università, per assegnare loro una centralità necessaria. È ora di dire basta ai piani calati dall'alto: la mobilitazione dei sindacati ci sta dimostrando che c'è bisogno di riscrivere il Piano sanitario regionale insieme ai territori". (ANSA).