Lions club Perugia Centenario raccoglie aiuti per Ucraina

(ANSA) - PERUGIA, 23 MAR - Sono state tre le iniziative organizzate dal Lions club Perugia Centenario per aiutare profughi e cittadini ucraini rimasti nel loro Paese. Sono già partiti i primi 700 chilogrammi di generi di prima necessità, alimenti a lunga conservazione, con destinazione Leopoli e da lì i prodotti sono stati distribuiti dove c'era più bisogno.

Parallelamente, è stato deciso di lanciare una raccolta fondi per rispondere alle "grandi necessità" di richieste pervenute al Club - si legge in un suo comunicato - in merito alla mancanza di assistenza sanitaria per centinaia di persone, costrette ad abbandonare le loro case, ed in cerca di ripari più sicuri. In questo ambito sono stati raccolti1.050,00 euro utilizzati per l'acquisto di prodotti per l'infanzia e medicamenti di ogni genere, oltre ad aver promosso la raccolta di coperte e abiti per i più piccoli.

E' stato deliberato, infine, un contributo di 750,00 euro finalizzato a sostenere l'emergenza Ucraina. Erogato al Lions club international foundation (Lcif). (ANSA).