In Umbria programma straordinario per gli studenti ucraini

(ANSA) - PERUGIA, 23 MAR - La Regione Umbria ha attivato misure straordinarie a beneficio dei profughi ucraini in età prescolare e scolare, e deglistudenti universitari.

Nel dettaglio, si tratta di due interventi. Il primo volto all'inclusione ed integrazione dei profughi in età prescolare e scolare nei servizi socioeducativi all'infanzia e nei programmi didattici delle istituzioni scolastiche dell'Umbria, primarie e secondarie, attraverso la fornitura dei supporti didattici necessari e di quelli di carattere psicologico e per la mediazione linguistica, nonché di servizi specifici per i ragazzi con disabilità.

Il secondo rivolto ai profughi studenti universitari, con l'obiettivo di inclusione ed integrazione degli stessi nei percorsi dell'offerta formativa dell'Università degli studi di Perugia, dell'Università per Stranieri e delle altre Istituzioni dell'istruzione terziaria equiparata al livello universitario operanti in Umbria, con fornitura di servizi, mediante le strutture del diritto allo studio universitario, quali l'alloggio e la ristorazione, oltre all'erogazione di un sussidio di carattere straordinario.

"L'Umbria - ha sottolineato l'assessore regionale all'Istruzione e al Diritto allo studio, Paola Agabiti - vuole concretamente fare la sua parte in questo tragico momento che affligge la popolazione ucraina, sconvolta e devastata da una guerra atroce e da un'invasione armata totalmente ingiustificata. È insita nella nostra storia e nell'anima degli umbri la vocazione ad offrire asilo e ad affermare una reale presenza di fronte a chi soffre e ha bisogno".

"La disponibilità di risorse prevista dalla nostra Regione, grazie al programma di interventi per gli studenti ucraini - ha spiegato l'assessore Agabiti - ammonta complessivamente a 350 mila euro". (ANSA).