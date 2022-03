Disagi su Autosole per incidente nel tratto umbro

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 23 MAR - Disagi stamani nel tratto umbro dell'A1, a causa di un incidente stradale che ha coinvolto un autoarticolato. Intorno alle 4, a nove chilometri si sono formati dall'uscita di Orvieto in direzione nord, il conducente alla guida del mezzo ne ha perso il controllo, finendo sul new jersey e quindi di traverso sulla carreggiata. L'uomo è rimasto illeso e non risultano altri mezzi o persone coinvolte.

Nell'impatto - che ha interessato entrambe le direzioni di marcia - c'è stata anche una perdita di gasolio. Sul posto è intervenuta la polizia stradale di Orvieto che, dopo aver messo in sicurezza la circolazione, ha coordinato le operazioni di soccorso e recupero del mezzo. Queste hanno coinvolto anche vigili del fuoco e 118.

Sull'autostrada ci sono stati dei rallentamenti in entrambe le direzioni e, per garantire la massima sicurezza durante le operazioni di recupero del mezzo, anche periodi di chiusura totale.

Al momento è stata riaperta una corsia per ogni senso di marcia. Sul posto anche personale di società autostrade. (ANSA).