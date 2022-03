Ad Amelia al via lavori di recupero mura poligonali crollate

(ANSA) - AMELIA (TERNI), 23 MAR - Iniziate ad Amelia le attività di allestimento del cantiere per la ricostruzione del tratto di mura poligonali crollate nel 2006. Ad annunciarlo sono il sindaco e presidente della Provincia, Laura Pernazza, e il vice sindaco e assessore ai Lavori pubblici, Avio Proietti Scorsoni.

La ditta incaricata avrà 12 mesi di tempo per ultimare i lavori, il cui importo è di 500 mila euro.

"L'incessante attenzione e la costante opera istituzionale ha portato evidenti frutti che rendono finalmente possibile toccare con mano il ritorno delle mura al loro splendore" dicono Pernazza e Scorsoni. "Per la città - proseguono - recuperare un bene di questo livello è un fatto fondamentale, sia dal punto di vista affettivo che da quello turistico-culturale e promozionale, di cui sapremo fare tesoro e volgere a favore della comunità intera". (ANSA).