A Papa Francesco petizione "la guerra è follia!"

(ANSA) - PERUGIA, 23 MAR - Saranno fatte arrivare a Papa Francesco, domenica 27 marzo, le oltre 655 mila firme della petizione "Ucraina: la guerra è una follia!". Un appello contro la guerra in Europa lanciato da Flavio Lotti (Tavola della pace) e Marco Mascia (Centro Diritti Umani "Antonio Papisca" - Università di Padova) il 26 gennaio durante la Giornata di preghiera per la pace in Ucraina indetta proprio dal pontefice ad inizio conflitto.

Ad annunciarlo è stato Flavio Lotti durante la presentazione dell'edizione straordinaria della Marcia PerugiAssisi della pace e della fraternità, convocata per il 24 aprile. Un numero di firme raccolte, anche grazie ad una petizione che è stata ripresa in altri Pesei, che fanno avvicinare l'appello ai primi cento nella storia della piattaforma di petizioni in tutto il mondo.

Le firme raccolte saranno consegnate direttamente a Suor Alessandra Smerilli che le porterà al Papa. Durante l'Angelus in piazza San Pietro, inoltre, la delegazione della Marcia PerugiAssisi terrà anche un flash mob. "Insieme a scuole ed Enti locali - ha affermato Lotti - uniremo così la nostra piccola voce a quella di Papa Francesco. Domenica sarà anche il secondo anniversario di quando il mondo si è fermato per ascoltare, nel silenzio di San Pietro, l'invocazione del Papa per chiedere la fine della pandemia. Torneremo così ad invocare la fine di un'altra pandemia, la guerra in corso". (ANSA).