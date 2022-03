Sindacato, 21 cellulari sequestrati in carcere a Terni

(ANSA) - TERNI, 22 MAR - Ventuno cellulari sono stati sequestrati dalla polizia penitenziaria del carcere di Terni in un locale del reparto alta sicurezza della struttura. I telefoni, nascosti all'interno di una busta, sarebbero stati trasportati con un drone. Sono in corso indagini su provenienza e destinatari degli apparecchi. A riferire il fatto è il Sarap (Sindacato autonomo ruolo agenti penitenziaria), definendo "eccellente", nonostante "le scarse risorse di personale" la sorveglianza del personale della casa circondariale di Terni.

Il segretario nazionale della sigla di categoria, Roberto Esposito, si congratula con lo stesso personale che - scrive - "nonostante le difficoltà riesce a espletare in modo encomiabile il proprio mandato istituzionale". (ANSA).