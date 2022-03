La Regione Umbria celebra i 30 anni del 118

(ANSA) - PERUGIA, 22 MAR - Coinvolgeranno alcune città della regione le iniziative che la Regione Umbria ha ideato per celebrare i professionisti e gli operatori del 118 che, da 30 anni, hanno dimostrato di essere "un pilastro fondamentale del sistema sanitario". Il programma in Umbria ha preso il via lunedì 21 marzo con l'apertura del corso regionale di formazione e abilitazione dei medici del 118, presso l'ospedale di Spoleto.

Martedì 22 invece si è svolta a Todi un'esposizione di mezzi, attrezzature e simulazione manovre salvavita, da parte degli operatori del Servizio 118 della Media Valle del Tevere.

Mercoledì 23 marzo dalle ore 12 alle 14, inoltre, un Open day presso l'azienda ospedaliera di Perugia con allestimento automezzi e dispositivi del 118, del Soccorso alpino speleologico umbro (Sasu), dei vigili del fuoco, Croce rossa Umbria, con accesso delle scolaresche del comprensorio. Sempre mercoledì 23 marzo, alle ore 21, trasmissione televisiva "Link" dell'emittente Trg, con la partecipazione dei referenti dell'azienda Usl Umbria 1 e collegamenti in diretta dai pronto soccorso degli ospedali della Usl. Giovedì 24 marzo, dalle ore 8.30 alle 13, in programma il convegno "30 anni del Servizio di Emergenza Territoriale in Umbria" presso il Caffè letterario della Biblioteca comunale di Terni, organizzato da Siiet, Simeu, Comune di Terni e azienda Usl Umbria 2.

Fino al 27 marzo, infine, l'azienda ospedaliera Santa Maria di Terni aderisce all'iniziativa con una comunicazione social, pubblicando per l'intera settimana un post dedicato alla qualità dell'assistenza e delle cure sanitarie in emergenza. E sempre fino al 27 marzo, saranno illuminate di blu la fontana Maggiore di Perugia, la fontana di piazza Europa di Terni e la fontana dell'ospedale di Perugia. (ANSA).