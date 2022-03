Fissata udienza su istanza Palamara ricusazione giudici

(ANSA) - PERUGIA, 22 MAR - Fissata al 9 maggio l'udienza davanti alla Corte d'appello di Perugia per decidere sull'istanza di Luca Palamara di ricusare i giudici del Tribunale di Perugia davanti ai quali è in corso il processo che lo vede imputato per corruzione. La data è stata decisa dalla presidente della Sezione civile Claudia Matteini.

Alla base della richiesta di Palamara, difeso dagli avvocati Benedetto Buratti e Roberto Rampioni, l'iscrizione dei due giudici del collegio all'Associazione nazionale magistrati che il 15 novembre scorso, ha chiesto di costituirsi parte civile nel processo parlando di "danno materiale e morale" causato dalle condotte dell'ex consigliere del Csm.