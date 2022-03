Tiferno pallacanestro si attiva per piccoli Ucraina

(ANSA) - CITTA DI CASTELLO (PERUGIA), 21 MAR - La Tiferno pallacanestro, fondata nel 2008 da un gruppo di amici ed ex-giocatori di basket con lo scopo di andare oltre lo sport e le competizioni agonistiche, metterà a disposizione abbigliamento e strutture sportive per bambine e bambini ucraini ospiti a Città di Castello. "No alla guerra, si alla pace", lo slogan dell'iniziativa.

"Quando abbiamo visto le prime immagini di distruzione, macerie, morte e disperazione provocati da questa guerra assurda e il nostro primo pensiero è andato subito ai bambini ucraini che sono in Italia e a Città di Castello, al loro futuro e all'integrazione nelle nostre scuole, nella nostra comunità, anche al gioco, ai momenti spensierati che loro hanno diritto di vivere con gli amici e compagni di classe" ha annunciato il presidente della Tiferno Pallacanestro, Marco Cesaroni. "La pratica del basket, prima di tutto per noi è sempre stato e sarà veicolo di inclusione, amicizia, rispetto della persona" ha aggiunto.

Appena appresa la notizia di questa iniziativa, il sindaco di Città di Castello Luca Secondi e l'assessore allo Sport, Riccardo Carletti, hanno manifestato grande soddisfazione e ringraziato i dirigenti della società sportiva. Non nuova - si sottolinea in una nota del Comune - a questo genere iniziative di solidarietà. (ANSA).