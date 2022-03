Da Comune Orvieto "chiave gentilezza" a tutte madri ucraine

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 21 MAR - Una "chiave della gentilezza" ai nuovi nati del 2021 e, idealmente, a tutte le mamme ucraine in fuga dalla guerra, come atto di accoglienza e solidarietà: è quella che il Comune di Orvieto ha consegnato, in occasione della Giornata nazionale della gentilezza, alle piccole Maria Sole, Anna e Margherita, scelte in rappresentanza dei 130 neonati dell'anno trascorso. L'attestato di benvenuto nella comunità è stato donato anche a Irina Yasinovska e alla figlia quattordicenne Marta, che hanno abbandonato la città ucraina di Ternopil per fuggire dalle bombe lasciando il loro marito e padre a combattere. Sono state tra le prime ad arrivare a Orvieto, ospiti in città di un'amica.

A ricevere la "chiave della gentilezza" dalle mani del sindaco, Roberta Tardani, e della neo assessore alla Gentilezza, Alda Coppola, anche Oleksandra Dzyubik, la mediatrice culturale che sta supportando l'Ufficio di cittadinanza nel rapporto con la comunità ucraina presente a Orvieto e nell'accoglienza alle persone in fuga dalla guerra.

"A chi arriva - ha detto Oleksandra secondo quanto viene riferito in una nota del Comune - parlo delle caratteristiche di questa città, dei pregi e dei difetti, e li invito a comportarsi come a casa loro, anche raccogliendo un pezzo di carta lasciato in strada. E' un atto di gentilezza nei confronti della comunità che li ospita". "Non vi faremo pentire di averci ospitato, vi ringraziamo" ha detto, emozionata, la giovane Marta. Per il sindaco Tardani "aderire oggi alla Giornata della gentilezza ha un valore simbolico, ma questa iniziativa in realtà è piena di significati soprattutto in un periodo come quello che stiamo attraversando". "Oggi - ha proseguito - parliamo di atti di gentilezza come antidoto a ogni tipo di guerra e consegnando idealmente la chiave della gentilezza a tutti i nuovi nati vogliamo parlare di futuro. E non c'è futuro se in Ucraina o altre zone della Terra si continua a combattere provocando sofferenze a uomini, donne e soprattutto bambini innocenti. Parlando a Irina e Marta vogliamo parlare a tutte le persone che stanno arrivando dall'Ucraina: siete a casa con l'auspicio che presto la guerra possa cessare e possiate tornare nel vostro Paese in pace". (ANSA).