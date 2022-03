Cardinale Bassetti, Dio guida la storia

(ANSA) - PERUGIA, 20 MAR - Ha rivolto il pensiero all'Ucraina il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei e arcivescovo di Perugia-Città della Pieve in occasione della celebrazione per San Giuseppe nel capoluogo umbro. Tenuta nella cattedrale di San Lorenzo. "Per il secondo anno consecutivo ci ritroviamo in questa chiesa cattedrale per far memoria di san Giuseppe, lo sposo della Vergine Maria e padre putativo di Gesù.

Mi auguro che questa celebrazione possa diventare per la Chiesa perusino-pievese una vera e propria tradizione" ha detto il porporato.

La celebrazione - è detto in un comunicato della diocesi - si è aperta con la suggestiva "calata" del Sant'Anello animata dall'omonima confraternita.

Riferendosi all'Ucraina il cardinale ha commentato le parole di Dio rivolte a Mosè nel libro dell'Esodo. "Quanto conforto ci dà sapere - ha detto - che non siamo abbandonati a noi stessi, che le nostre preghiere sono ascoltate, che Dio vede e interviene. Dio guida la storia, ma solo lui conosce i tempi in cui agire. Anzi, come si legge nel brano del Vangelo, Dio sa attendere, e aspetta che l'albero infruttuoso porti frutti in avvenire. Quanto sono forti e impegnative, però, le parole che Gesù rivolge a coloro che avevano assistito alla tragedia di alcuni rivoltosi uccisi da Ponzio Pilato: 'Se non vi convertirete, perirete tutti allo stesso modo'. Questo appello, che vale per tutti noi, e in particolare in questo tempo di Quaresima, fa sentire tutta la sua forza proprio nel contesto dell'invasione dell'Ucraina".

Il presidente della Cei si è quindi soffermato sulla "famiglia che è per tutti il nido d'amore dove la vita attecchisce". "Va perciò costruita - ha aggiunto - su quel modello d'amore che è la santa famiglia di Nazareth, e va vissuta come piccola chiesa, plasmata sullo stesso modello trinitario da cui la Chiesa deriva. L'educazione dei figli è poi la grande fatica che i genitori devono affrontare". (ANSA).