Molesta tre studentesse universitarie, denunciato

(ANSA) - PERUGIA, 19 MAR - Avrebbe molestato in diverse occasioni, con gesti sessualmente espliciti, tre giovani universitarie, un uomo di 60 anni, cittadino italiano, che è stato rintracciato e denunciato dalla polizia, a Perugia, per atti osceni in luogo pubblico.

A seguito di una chiamata al numero di emergenza, gli agenti della squadra volante sono intervenuti nel quartiere di Elce, dove, grazie alle descrizioni fornite dalle ragazze ai poliziotti della sala operativa, sono riusciti immediatamente a individuare il presunto responsabile, lungo la strada, nelle vicinanze di un bar.

L'uomo, come riferito dalle ragazze ai poliziotti, da svariati giorni aveva cominciato a frequentare la zona di Elce dove risiedono le tre studentesse universitarie diventate bersaglio dei suoi comportamenti molesti.

Le stesse hanno raccontato che l'uomo, ogni volta che notava la loro presenza, cominciava a mimare gesti sessualmente espliciti, arrivando anche a mostrare le proprie parti intime.

Il sessantenne, incensurato, secondo quanto riferisce la questura avrebbe ammesso l'accaduto. (ANSA).