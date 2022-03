A Narni due candidati per primarie del centrosinistra

(ANSA) - NARNI (TERNI), 19 MAR - Sarà corsa a due, a Narni, in occasione delle primarie del centrosinistra programmate per il 3 aprile, in vista delle elezioni comunali della prossima primavera.

A sfidarsi, per ottenere la candidatura a sindaco della coalizione, saranno Marco Mercuri (Psi) e Lorenzo Lucarelli (Pd), rispettivamente vice sindaco e assessore nell'attuale giunta comunale presieduta da Francesco De Rebotti.

"Un'imponente macchina organizzativa - viene spiegato in una nota della coalizione - si è già attivata andando a creare 15 seggi dislocati su tutto il territorio narnese, divisi secondo i seggi elettorali delle amministrative, per questo nuovo appuntamento democratico. Dopo la pandemia, un'occasione in più per ripartire tornando tra la gente, un confronto ed un ascolto per un nuovo percorso di questa coalizione innovativa".

A promuovere le primarie, oltre a Pd e Psi, anche M5s, Sinistra italiana, Articolo 1, Leu, Verdi e Civica De Rebotti. (ANSA).