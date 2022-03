Sette ricoveri Covid in meno in Umbria e calo dei nuovi casi

(ANSA) - PERUGIA, 18 MAR - Sette ricoveri in meno in un giorno nei reparti ordinari e nuovi contagi in lieve diminuzione: emerge dai dati della Regione sull'andamento della pandemia in Umbria, aggiornati a venerdì 18 marzo. Prosegue tuttavia l'aumento degli attualmente positivi, ora 20.298 (5,1 per cento in più).

I pazienti Covid ricoverati sono 179 (186 giovedì) e restano fermi a tre i posti occupati nelle terapie intensive.

I nuovi casi di positività accertati nelle ultime 24 ore sono 2.307 (2.522 giovedì, con un calo percentuale dell'8,5). Sono emersi dall'analisi di 8.936 test antigenici e 2.574 tamponi molecolari, con un tasso di positività sul totale in leggero calo, al 20,04 per cento (21 per cento giovedì).

I guariti sono 1.322 e si registrano altri due decessi, 1.772 in tutto. (ANSA).