Eurochocolate, l'edizione primaverile a Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 18 MAR - Eurochocolate torna a Perugia con una edizione primaverile ai Giardini del Frontone, dal 25 marzo al 3 aprile. "A Passo d'Uovo" è il claim del nuovo format il cui programma è stato illustrato in una conferenza stampa. Presente anche la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, insieme al presidente di Eurochocolate, Eugenio Guarducci. A fare da cornice ai relatori un maxi pannello raffigurante un'immagine di repertorio della città di Kiev con la sua tradizionale esposizione di grandi uova dipinte in occasione della Pasqua; un'usanza che ha ispirato sia la realizzazione della mostra "We Love Peace", visitabile durante l'evento, sia l'attività "AbacadAba/1,2,3…Stella", realizzata in collaborazione con l'Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci" di Perugia a cui è stata affidata la decorazione artistica di 15 maxi uova.

Tanto buon cioccolato e attività a tema si preparano ad accogliere i fedelissimi della rassegna: dall'immancabile Chocolate Show con oltre 40 espositori dei migliori prodotti in cioccolato, al ricco calendario di degustazioni, cooking show e laboratori.

Tante anche le iniziative che l'evento dedica al suo giovanissimo pubblico. Saranno infatti otto le aree "Choco Funny" dedicate ai più piccini e ai loro genitori, per un intrattenimento che fonde gioco e didattica.

Anche la Regione Umbria torna protagonista a Eurochocolate con "Andiamo al Nocciòlo", per promuovere un prodotto fortemente legato al mondo del cioccolato e che negli ultimi anni ha iniziato a ricoprire un ruolo interessante all'interno della filiera produttiva agroalimentare umbra: la nocciola.

Inoltre, mantenuta la promessa di tornare nel centro storico di Perugia, dopo due anni di forzata assenza causa del Covid, Eurochocolate ha già presentato una delle iniziative di punta della nuova edizione: la "Caccia al Tesovo", che prevede l'individuazione di cinque itinerari alla scoperta degli altrettanti Rioni storici della città. Sabato e domenica sono anche previste visite guidate nei musei perugini. (ANSA).