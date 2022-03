Contro caro bollette intesa Fondazione prevenzione usura-Cesvol

(ANSA) - TERNI, 18 MAR - Firmato dalla Fondazione Umbria per per la prevenzione dell'usura e dal Cesvol Umbria un protocollo d'intesa ideato per agevolare i possibili beneficiari del progetto "caro bollette" residenti in provincia di Terni.

Al Cesvol è in particolare affidato il compito di promuovere il progetto - promosso per far fronte al drastico innalzarsi dei costi per le forniture di gas ed elettricità - nell'ambito del tessuto associativo del territorio, divulgando il materiale informativo e la documentazione relativa al progetto e raccogliendo la documentazione da inviare alla Fondazione.

"L'accordo con il Cesvol - dice il presidente della Fondazione, Fausto Cardella - ci consente di offrire un servizio ai cittadini ternani per non gravarli di un viaggio a Perugia per ottenere i benefici".

Per il vice presidente del Cesvol, Lorenzo Gianfelice, "la collaborazione su temi così importanti è fondamentale per la fase attuale caratterizzata da grandi difficoltà e anche per costruire percorsi di promozione e informazione sulla tematica dell'usura, una piaga che colpisce anche la nostra regione".

Alle famiglie e ai privati in difficoltà del territorio ternano è destinato il 40% dello stanziamento complessivo del progetto "caro bollette", che ammonta a 120 mila euro. (ANSA).