Consiglio comunale aperto ad Assisi,"ospedale va potenziato"

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 18 MAR - Oltre quattro ore di interventi sul futuro dell'ospedale hanno caratterizzato il consiglio comunale aperto che si è tenuto nella Sala della Conciliazione ad Assisi.

La sintesi del dibattito - spiega l'ente - è: "Tutti insieme per il potenziamento dell'ospedale". Infatti al termine, dopo la lettura di due ordini del giorno, uno della maggioranza e uno della minoranza, è stato annunciato che i gruppi consiliari si rivedranno per arrivare a stilare un unico documento che impegnerà sindaco e giunta a confrontarsi con le istituzioni regionali per risolvere criticità e soprattutto lavorare insieme per la riqualificazione e il potenziamento dell'ospedale.

Dopo l'introduzione del presidente del consiglio comunale di Assisi Donatella Casciarri, ha preso la parola il sindaco Stefania Proietti che ha sottolineato la fondamentale importanza dell'ospedale per la vita della comunità, importanza riconfermata in questi due ultimi anni di pandemia (a tal proposito l'assemblea ha ricordato con un minuto di silenzio le vittime del Covid) e ha chiesto investimenti concreti.

Dopo un intenso dibattito a cui hanno partecipato, fra gli altri, i sindaci della Zona sociale, i consiglieri regionali Stefano Pastorelli e Donatella Porzi, il commissario emergenza Covid Massimo D'Angelo, il direttore regionale salute e welfare Massimo Braganti, ha parlato l'assessore regionale alla sanità Luca Coletto che ha dato rassicurazioni sul mantenimento dell'ospedale, sul fatto che rimane ospedale di territorio e varie specialità e ha elencato gli investimenti sul personale e gli interventi economici sull'immobile.

"Questo è un ospedale importante per Assisi e per il territorio - ha aggiunto l'assessore regionale Coletto - nessuno ha mai parlato di chiusura o declassamento, la programmazione della rete ospedaliera spetta alla Regione e quindi le azioni e le scelte vanno coordinate in una visione unica, l'importante è lavorare in sinergia e collaborazione con le amministrazioni comunali e perseguire gli stessi obiettivi". (ANSA).