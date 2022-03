Tesei, tasso occupazione Umbria superiore media Italia

(ANSA) - PERUGIA, 17 MAR - "I dati che ci arrivano dall'Istat sono incoraggianti per la nostra regione. L'istituto infatti certifica che in Umbria nel 2021 il tasso di occupazione è salito al 64,4%, risultando superiore a sia quello italiano, 58,2%, che del centro, 62,5%": lo sottolinea la governatrice Donatella Tesei sul suo profilo Facebook. "Anche il tasso di disoccupazione scende di quasi 2 punti e si attesta al 6,6%, anche qui meglio della media dell'Italia, 9,5%, e del Centro, 8,6%" aggiunge.

"Risultati positivi - sottolinea Tesei - che però non possono e non devono essere visti come traguardi, ma devono essere stimolo per continuare, tutti insieme, a lavorare per il lavoro". (ANSA).