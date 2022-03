In Umbria 15 ricoverati Covid in più in ultimo giorno

(ANSA) - PERUGIA, 17 MAR - Quindici ricoverati Covid in più nell'ultimo giorno in Umbria, ora 186, mentre scendono a tre, da quattro, i posti occupati nelle terapie intensive, tutti nell'ospedale di Terni. I morti sono stati due nelle ultime 24 ore in base a quanto riporta il sito della Regione.

Nell'ultimo giorno sono emersi 2.522 nuovi positivi e 1.208 guariti, con gli attualmente positivi in crescita del 7,3 per cento e ora 19.315, 1.312 in più.

Sono stati analizzati 2.571 tamponi e 9.431 test antigenici, con un tasso di positività che sale al 21 per cento, in salita rispetto al 19,65 per cento di mercoledì. (ANSA).