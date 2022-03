In quarantena per Covid sorpresa da polizia in sala giochi

(ANSA) - CITTÀ DI CASTELLO, 17 MAR - Positiva al Covid e quindi in quarantena obbligatoria è stata trovata dalla polizia in una sala giochi: una trentottenne è stata quindi denunciata a piede libero dagli agenti del commissariato di Città di Castello impegnati in un servizio di controllo.

Sentita dai poliziotti circa i motivi del suo comportamento, la donna - riferisce la polizia - non è riuscita a fornire alcuna giustificazione. Gli operatori, dopo averle spiegato la pericolosità del suo comportamento per la salute pubblica, l'hanno informata sulle disposizioni attualmente vigenti in materia di prevenzione della diffusione del contagio da Covid.

E' stata quindi deferita all'Autorità giudiziaria per il reato di epidemia. (ANSA).