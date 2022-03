Imprenditori Orvieto donano farmaci per la popolazione ucraina

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 17 MAR - Mobilitazione a favore della popolazione ucraina da parte degli imprenditori di Orvieto associati a Confindustria Umbria. Tredici aziende del territorio hanno infatti contribuito alla raccolta di farmaci promossa dalla Protezione civile.

"Le aziende - ha spiegato Patrizia Ceprini, presidente della sezione orvietana dell'assocazione degli industriali - hanno risposto in maniera esemplare a questa iniziativa nonostante il momento difficilissimo che si sta attraversando. Ma di fronte al dramma umanitario che sta colpendo la popolazione ucraina non si poteva rimanere indifferenti ed è stato naturale attivarsi con un gesto di concreta e immediata solidarietà".

Dopo aver valutato la possibilità di realizzare una iniziativa comune che consentisse di acquistare farmaci essenziali, non solo quelli da banco, il gruppo si è coordinato con la Protezione civile e in una settimana ha raccolto i fondi necessari.

All'iniziativa hanno aderito Basalto La Spicca, Ceprini Costruzioni, Cise, Corneli, Famiglia Cotarella, Gruppo Biagioli, Guazzarotto Costruzioni, Hotel Orvieto-Quattroluglio, Italy Lodge Altarocca Wine Resort, La Romana Farine, Mira Orvieto, Opificio Della Seta e Termopetroli.

"Sono molto orgogliosa - ha concluso Ceprini - della generosità che le nostre aziende hanno dimostrato, nonostante gli scenari che abbiamo di fronte siano molto preoccupanti. Anche Confindustria Umbria sta progettando azioni concrete di supporto alla popolazione ucraina arrivata in Italia coinvolgendo tutta la base associativa regionale, in considerazione del fatto che l'emergenza non sembra, purtroppo, destinata a finire presto".

(ANSA).