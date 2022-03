Gimbe, in Umbria più 70% nuovi casi Covid in una settimana

(ANSA) - PERUGIA, 17 MAR - Sono aumentati del 70 per cento i nuovi casi Covid in Umbria nella settimana 9-15 rispetto a quella precedente quando era stato registrato un più 37,4 per cento. In peggioramento anche i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti, 1.933, 1.220 il dato al 10 marzo. Emerge dal monitoraggio settimanale della fondazione Gimbe.

Sopra la soglia di saturazione risultano i posti letto in area medica, 25,4%, mentre sono sotto sono quelli in terapia intensiva, 4,7%, occupati da pazienti Covid.

Secondo Gimbe il tasso di copertura vaccinale con quarta dose è del 7,1% contro una media italiana del 4,5%. (ANSA).