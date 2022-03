Usl Umbria 1, rispetto trasparenza in concorso per oss

(ANSA) - PERUGIA, 16 MAR - Sottolinea "il rispetto dei principi di trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa" nel concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 94 posti di operatore socio-sanitario l'Usl Umbria capofila della procedura gestita congiuntamente dalle Aziende sanitarie e ospedaliere regionali.

L'Usl ricorda, in una nota, che l'11 marzo l'Ufficio concorsi ha pubblicato sul sito istituzionale dell'Azienda il diario della prova pratica fissato dalla commissione esaminatrice, avendo la stessa individuato le date del 4, 5 e 6 aprile per lo svolgimento della prova. "In un momento immediatamente successivo - prosegue il comunicato - l'Ufficio concorsi rilevava che non ricorrevano tutte le condizioni necessarie per la corretta pubblicazione dell'avviso ai candidati e, quindi, provvedeva immediatamente a rimuovere dal sito il diario della prova. Ripubblicato correttamente il diario della prova pratica nel sito aziendale in data 14 marzo, seguiva una riflessione in ordine alla parziale sovrapposizione delle date fissate con quelle relative al rinnovo delle Rsu nella pubblica amministrazione, stabilite nei giorni 5, 6 e 7 aprile.

A tale proposito, sentita la Commissione esaminatrice, si è ritenuto opportuno individuare nuove date per l'espletamento della prova pratica del concorso che risultano essere 13, 14 e 15 aprile 2022, come si evince dalla successiva pubblicazione del diario della prova pratica nel sito aziendale e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica. Rappresentato quanto precede in termini di svolgimento del procedimento, desumibile anche dal sistema di tracciamento informatico aziendale - conclude l'Usl 1 -, si conferma il rispetto dei principi di trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa". (ANSA).