Salgono del 7,1% attuali positivi Covid in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 16 MAR - Salgono del 7,1 per cento in un giorno e tornano sopra quota 18 mila gli attualmente positivi al Covid in Umbria 18 mila 3 al 16 marzo, 1.187 in più di martedì.

Ci sono altri due decessi mentre i ricoverati scendono a 171, da 172, e restano quattro i posti occupati nelle terapie intensive.

Emerge dai dati sul sito della Regione.

Nell'ultimo giorno sono stati accertati 2.303 nuovi casi e 1.114 guariti.

Sono stati analizzati 3.001 tamponi e 8.717 test antigenici, per un tasso di positività del 19,65 per cento, era 18,95 martedì. (ANSA).