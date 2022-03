Montanari porta in scena Calvino al Manini di Narni

(ANSA) - TERNI, 16 MAR - Francesco Montanari torna sul palco del teatro Manini di Narni, di cui è anche direttore artistico.

L'attore romano sarà protagonista con Riccardo Sinibaldi, sabato alle 21 e domenica alle 18, di "Perché leggere i classici" di Italo Calvino, per la regia di Davide Sacco.

Lo spettacolo è un format interattivo, in cui il pubblico viene coinvolto nella riflessione attraverso divertenti momenti di intrattenimento, con l'ingresso dell'attualità - il testo originale di Calvino dialogherà con la voce di Siri - e con la leggerezza tipica dell'opera calviniana.

"Montanari, diretto da Davide Sacco, fa sue le parole e il pathos narrativo, per entrare nel ricordo di un uomo e di un'epoca ancora vivi, come i grandi classici" viene spiegato in una nota del Manini. "Un viaggio - continua - che dimostrerà che la cultura non è mai antica, perché porterà sempre con sé il suo messaggio universale e che si chiude con lo storico discorso tenuto da Umberto Eco all'Università di Bologna sull'importanza di leggere i classici".

"Un classico è un libro che non ha mai finito di dire quello che ha da dire" le parole più famose dell'opera di Calvino, oggi riproposta "per forza comunicativa e attualità".