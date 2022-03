Vescovo Terni incontra immigrati, "pregare per la pace"

(ANSA) - TERNI, 15 MAR - Incontro martedì mattina tra il vescovo di Terni, Francesco Antonio Soddu, e i rappresentanti di alcune comunità di immigrati presenti a Terni e membri della consulta per l'integrazione.

"Un dialogo aperto e informale" spiega una nota della diocesi, in cui si è parlato "di accoglienza, integrazione e in particolar modo di pace nel mondo, in vista di un prossimo incontro interreligioso di preghiera per la pace, che vedrà insieme le varie confessioni cristiane presenti in città, la cattolica, l'evangelica metodista, l'ortodossa romena, la greco cattolica ucraina, insieme a musulmani e altre religioni".

E' stata proposta anche la costituzione di una consulta delle religioni, che raccolga tutte le espressioni di fede presenti sul territorio.

I rappresentanti delle comunità di immigrati erano guidati da Manuel Cocalon dell'associazione Sin Fronteras. Presenti l'imam di Terni El Hachmi Mimoun, del Centro culturale islamico, Eddie Nebo dell'associazione Namastè, Naseer Ahmad del Royal International Pakistan, Pal Maninder Kumar della comunità Indiana, Aferdita Demiri del Royal International Albania e Ryna Aftylyak della comunità ucraina. Proprio quest'ultima ha ricordato l'importanza della preghiera per la pace.

Anche il vescovo Soddu in questi giorni ha esortato le comunità parrocchiali affinché si intensifichino le preghiere e ogni iniziativa volta alla sensibilizzazione delle persone in merito alla costruzione della pace.

"Tutti siamo nella stessa barca nelle tempeste della storia" ha detto il vescovo. "Non stanchiamoci - ha proseguito - di pregare ed estirpare il male dalla nostra vita, per essere artigiani di pace dai piccoli gesti, soltanto così potremmo essere costruttori di pace". (ANSA).