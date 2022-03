Tesei, azioni concrete in merito al problema della guerra

(ANSA) - PERUGIA, 15 MAR - "La Regione Umbria condanna un atto di aggressione: c'è un aggressore e un popolo aggredito, che sta soffrendo. Si stanno violando principi sacrosanti. Per questo cerchiamo di mettere in campo azioni concrete". E' quanto ha affermato la presidente della Giunta regionale, Donatella Tesei , intervenendo in Aula in occasione della discussione di quattro diversi atti di indirizzo in merito alla guerra tra Russia ed Ucraina, tutti approvati, presentati dai gruppi consiliari di Pd, Fdi, Lega e Gruppo misto.

"L'Umbria - ha sottolineato Tesei - è stata la prima Regione ad attivare un protocollo con l'Università per consentire agli studenti ucraini di venire qui e portare avanti gli studi. Un intervento immediato con la firma del protocollo per la messa disposizione di quanto necessario. Ci siamo attivati immediatamente per accogliere bambini e persone che avevano necessità di essere curati. Alcune settimane fa è arrivata una bambina ucraina gravemente malata oggi affidata alle cure dell'ospedale di Perugia. In Conferenza delle Regioni ho personalmente fatto la stessa proposta dell'Emilia Romagna. Alla Protezione civile ho ricordato ieri che questa tipologia di accoglienza spontanea è fatta dalle famiglie. Poi ci sono i minori non accompagnati ed è stato nominato un commissario ad hoc".

"È di oggi il provvedimento del Governo - ha ricordato - del trasporto gratuito per i rifiuti ucraini nel nostro Paese. Ci stiamo portando avanti preparandoci anche nel caso in cui i numeri fossero più importanti di quelli previsti per un'accoglienza emergenziale. Su questo la Regione ha fatto e sta facendo tanto. Abbiamo avuto un'immediata reazione attraverso la Giunta che stiamo cercando di portare avanti per stare vicino al popolo ucraino, accogliere quelli che possiamo, stare vicino a imprese e famiglie in difficoltà, coinvolgendo ad esempio la Fondazione contro l'usura per il pagamento bollette delle famiglie in difficoltà. Siamo in attesa che il Governo vari le misure necessarie, per fare poi la nostra parte e arrivare ad essere di aiuto anche dove non arrivano i provvedimenti governativi, integrandoli come abbiamo fatto per l'emergenza Covid". (ANSA).