Squarta, lotta degrado e sicurezza prioritarie

(ANSA) - PERUGIA, 15 MAR - "Lotta al degrado e sicurezza devono essere prioritarie nell'agenda di Governo": a sottolinearlo è Marco Squarta, FdI, presidente dell'Assemblea legislativa, commentando l'approvazione della proposta di modifica del Testo unico sul commercio, di cui è firmatario.

"Attraverso questo correttivo - osserva Squarta in una nota - i Comuni umbri potranno autonomamente individuare le aree sensibili del proprio territorio prevedendo restrizioni e prescrizioni per contenere i fenomeni di degrado e criminalità che, a volte, si consumano all'interno di attività commerciali fuori controllo e fuori regola. Abbiamo recepito le normative nazionali ed europee salvaguardando il diritto d'impresa, ma consentendo ai sindaci di intervenire in situazioni che creano allarme sociale nelle città".

Per Squarta si tratta di "una misura che pone al centro l'interesse generale delle comunità, inteso come salubrità ambientale, sicurezza sociale, valorizzazione del patrimonio architettonico, storico e culturale e recupero urbano di edifici e quartieri caduti in stato di degenerazione". "Lo spirito che ha animato le varie fasi di discussione - sottolinea - è stato quello della lotta al degrado urbano e della tutela dell'ordine pubblico e della salute, che rappresenta anche una delle priorità del programma di governo regionale e uno dei principi alla base dell'azione fattiva di Fratelli d'Italia".

Il presidente Squarta ha poi ricordato che, grazie a questa misura, "sarà agevolato anche il compito dell'autorità pubblica, finalmente messo nelle condizioni di intervenire con strumenti immediatamente efficaci, di prevenzione e contenimento di manifestazioni contrarie alla buona condotta civica". (ANSA).