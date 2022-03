Scomparso ex presidente Regione Umbria Mandarini

(ANSA) - PERUGIA, 15 MAR - E' scomparso all'età di 80 anni Francesco Mandarini, presidente della Regione Umbria dal 1987 al 1991. Ad annunciarlo è il segretario regionale del Pd Tommaso Bori il quale parla di notizia che "addolora profondamente". "E' stato un uomo di grande spessore, umano e politico" sottolinea.

"Da segretario provinciale del Pci dal 1975 al 1979 e poi, negli anni della sua presidenza della Regione, dal 1987 al 1991 - afferma Bori in una nota -, l'Umbria, ha saputo leggere la realtà con gli occhi di chi credeva profondamente nella giustizia sociale ma anche nella modernità e nel progresso. Con lui se ne va un pezzo di storia della sinistra umbra che ci auguriamo possa continuare a vivere, nel suo nome, attraverso la difesa dei valori democrazia. Per commemorare la sua scomparsa ho chiesto all'Aula dell'Assemblea legislativa un minuto di silenzio". Politico, dirigente d’azienda e giornalista pubblicista, Francesco Mandarini è stato, come detto, presidente della Regione Umbria dal 1987 al 1992. Perugino, classe 1942, lo storico esponente della sinistra umbra dal 1970 al 1992 è stato membro del consiglio regionale per il Pci e segretario provinciale del Partito comunista dal 1975 al 1979. Negli ultimi anni era nella redazione di Micropolis, mensile umbro che da anni esce come allegato del Manifesto. Già membro del cda della cooperativa che gestiva il giornale è stato da ultimo presidente della Manifesto spa.