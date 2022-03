Praticamente ferme prime dosi in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 15 MAR - Restano praticamente ferme le nuove vaccinazioni per il Covid in Umbria nonostante l'impennata di casi che si sta registrando. In base ai dati della Regione aggiornati al 15 marzo, nell'ultimo giorno sono state infatti somministrate 41 prime dosi, con una copertura dell'85,87 per cento dei residenti vaccinabili.

Le seconde dosi sono state 111 e 519 le terze, con l'86,29 per cento e il 63,92 di popolazione che le hanno ricevute.

Attualmente dei due milioni 96.355 vaccini consegnati ne sono stati somministrati un milione 450.414. Ne sono quindi disponibili 645.941. (ANSA).