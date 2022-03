Approvato piano ricostruzione Castelluccio

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 15 MAR - Il Consiglio comunale di Norcia ha approvato il piano attuativo per la ricostruzione di Castelluccio. "Arriviamo all'atto formale di conclusione di uno tra i più complessi piani attuativi del territorio ma che permetterà la ricostruzione del paese più bello dei Sibillini", ha detto il sindaco Nicola Alemanno. "L'Amministrazione comunale ha sostenuto e proposto il modello misto pubblico-privato che velocizzerà la ricostruzione", ha aggiunto.

"L'approccio innovativo cui ci siamo ispirati - spiega Alemanno - tende a far sì che con lo stesso tempo impiegato per progettare e realizzare le sole opere di sostegno e dei sottoservizi, si possano progettare anche gli edifici. Tuttavia è bene ricordare che tale intervento non riguarderà l'intero paese perché alcune parti sono fuori dal piano attuativo e altre sono già in fase di ricostruzione".

Il gruppo di minoranza 'Noi per Norcia', dal canto suo, si è astenuto ritenendosi da sempre perplesso riguardo la modalità di ricostruzione adottata. Plauso al lavoro svolto e al risultato ottenuto dal gruppo Rispetto per Norcia ed in particolare dagli assessori Giuliano Boccanera e Giuseppina Perla. "Un lavoro straordinario". (ANSA).