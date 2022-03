Annullato concerto Galliano-Gismonti a Umbria Jazz

(ANSA) - PERUGIA, 15 MAR - Il concerto del duo Richard Galliano-Egberto Gismonti già annunciato e previsto a Perugia, nell'ambito di Umbria jazz, il 10 luglio, è stato cancellato in seguito all'annullamento del tour causato da una indisposizione del musicista brasiliano. Lo riferiscono gli organizzatori del festival.

Al più presto sarà comunicata la nuova "line-up" per la serata del 10 luglio per la quale rimane confermata la presenza di Cimafunk.

Rimane confermato per il 16 mqarzo l'inizio delle prevendite per i seguenti concerti: l'8 luglio Mark Lettieri & Funk Off On Stage /Joss Stone; l'11 Christone "Kingfish" Ingram/Jamie Cullum; il 15 Diana Krall; il 16 Tom Jones. (ANSA).